StoryZoo: In der SchuleJetzt kostenlos streamen
Storyzoo
Folge 83: StoryZoo: In der Schule
11 Min.Folge vom 15.06.2026
Bär Bax liest dem fröhlichen Affen Toby und Papageienmädchen Pepper diesmal aus dem Storyzoo-Buch über die Schule vor. Da haben die beiden Freunde gleich Lust, Schule zu spielen. Pepper ist sehr gut in Mathematik. Sie lernen, wie die Zahlen von 1-10 geschrieben werden. Auch Toby hat schon einiges gelernt. Zum Abschluss dürfen sich die beiden noch in der Turnhalle austoben. Bildquelle: ORF/Storyzoo
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