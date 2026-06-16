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StoryZoo: Im Museum

ORF1Staffel 1Folge 84vom 16.06.2026
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Folge 84: StoryZoo: Im Museum

11 Min.Folge vom 16.06.2026

Heute sind Äffchen Toby und Papagei Pepper im Museum. In einem eigenen Raum dürfen sie sogar selbst malen. Wenn dabei fröhlich gesungen wird, macht das Experimentieren mit den unterschiedlichen Farben gleich noch mehr Spaß! Bildquelle: ORF/STORYZOO

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