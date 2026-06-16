Storyzoo
Folge 84: StoryZoo: Im Museum
11 Min.Folge vom 16.06.2026
Heute sind Äffchen Toby und Papagei Pepper im Museum. In einem eigenen Raum dürfen sie sogar selbst malen. Wenn dabei fröhlich gesungen wird, macht das Experimentieren mit den unterschiedlichen Farben gleich noch mehr Spaß! Bildquelle: ORF/STORYZOO
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