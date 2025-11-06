Sinkendes Schiff Österreich: Regierung auf Tauchstation?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 06.11.2025: Sinkendes Schiff Österreich: Regierung auf Tauchstation?
88 Min.Folge vom 06.11.2025
Österreich findet nicht aus dem Krisenmodus, und die Regierung hüllt sich in Schweigen. Lebensmittel und Energie werden zum Luxus, die Arbeitslosigkeit steigt seit fast drei Jahren kontinuierlich an, die heimische Industrie kämpft ums Überleben. Aussicht auf baldige Besserung? Fehlanzeige. Mittlerweile schätzt die Hälfte der Österreicher ihre finanzielle Lage als schlecht ein, und die Unzufriedenheit mit der Regierung ist groß. Haben unsere Politiker noch Kontakt zur Lebensrealität der Menschen?
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