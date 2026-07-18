Tatort aus Österreich
Folge vom 18.07.2026: Tatort: Krank
Sanfte Medizin, harte Folgen: Fellner und Eisner ermitteln nach dem Tod eines Mädchens in einem Netz aus Korruption und falschen Versprechen. Ein erbitterter Konflikt zwischen Schulmedizin und alternativen Heilmethoden erschüttert Moritz Eisner und Bibi Fellner. Nachdem ein kleines Mädchen nach einer Behandlung mit sogenannter „sanfter Medizin“ stirbt, entbrennt ein hochemotionaler Streit. Auf der Suche nach Heilung überschreiten manche Menschen jede Grenze und geraten dabei in ein gefährliches Geflecht aus Gier, Erpressung und Korruption. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Thomas Stipsits (Manfred Schimpf) Günter Franzmeier (Prof. Kreindl) Dominik Warta (Gerold Schubert) Sabine Timoteo (Maria Ana Moreno) Erik Jan Rippmann (Heinz Roggisch) Martin Leutgeb (Anko Simic) Sona McDonald (Babette Fabian) Peter Raffalt (Jan Fabian) Christoph Zadra (Werner Gessler) Florian Carove (Axel Schwab) Till Firit (Christoph Thiel) Christian Schiesser (Peter Simon) Marianne Nentwich (Helene Simon) Miriam Fontaine (Martina Kühn) Toni Slama (Erich Simon) Regie und Drehbuch: Rupert Henning Bildquelle: ORF/Lotus Film/Anjeza Cikopano