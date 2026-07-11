Tatort aus Österreich
Folge vom 11.07.2026: Tatort: Azra
Ein Schuss vor dem Club entfacht einen Ermittlungsfall voller Verrat, Angst und organisierter Gewalt. Azra arbeitet undercover für die Polizei und soll als V-Person Informationen über den mächtigen Datviani-Clan sammeln. Als der Bruder des Clanbosses vor einem Club erschossen wird, übernehmen Eisner und Fellner die Ermittlungen. Die Clanmitglieder schweigen konsequent, doch über Azra gelingt den Ermittlern ein gefährlicher Zugang ins Innere der Organisation. Als eine Aktion eskaliert und Azra spurlos verschwindet, wird der Fall zu einem riskanten Wettlauf gegen die Zeit. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Mariam Hage (Azra) Lasha Bakradze (Beka Datviani) Mariam Avaliani (Tinatin Datviani) Vladimir Korneev (Irakli Datviani) Temiko Chichinadze (Luka Datviani) Marcel Wahab (Mikhail) Zeynep Buyrac (Eva Brunner) Jevbenij Sitochin (Wassili) Regie: Dominik Hartl Drehbuch: Sarah Wassermair Bildquelle: ORF/Felix Vratny