Tatort aus Österreich
Folge vom 04.07.2026: Tatort: Her mit der Marie!
Zwischen Landstraße und Unterwelt: Ein rätselhafter Mord bringt Wien zum Beben. Nahe Wien stoßen Moritz Eisner und Bibi Fellner auf eine Leiche, deren Identität zunächst völlig unklar ist. Die Täter haben gezielt Spuren verwischt und den Ermittlern ein rätselhaftes Szenario hinterlassen. Schritt für Schritt führt die Spur zu einem Überfall auf den Geldboten des gefürchteten Wiener Unterweltbosses "Dokta". Offenbar ging es um viel Geld – und um jemanden, der bereit war, für den Coup alles zu riskieren. Während der "Dokta" auf Vergeltung drängt, beginnt für Eisner und Fellner ein Wettlauf gegen die Zeit. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Thomas Stipsits (Manfred Schimpf) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Simon Schwarz (Inkasso Heinzi) Christopher Schärf (Pico Bello) Erwin Steinhauer (Dokta) Johannes Krisch (Marko Jukic) Maria Hofstätter (Frau Dokta) Aleksandar Petrovic (Edin Gavric) Ines Miro (Marija Gavric) Regie: Barbara Eder Drehbuch: Stefan Hafner, Thomas Weingartner Bildquelle: ORF/Hubert Mican