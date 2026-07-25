Tatort aus Österreich
Folge vom 25.07.2026: Tatort: Pumpen
Ein mysteriöser Todesfall führt Eisner und Fellner auf eine gefährliche Spur aus verbotenen Substanzen und einem tödlichen Geheimnis. Ein Toter an den Bahngleisen führt Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in ein Wiener Fitnessstudio voller Rätsel. Luxusauto, geheime Mailadressen und der Verdacht auf verbotene Geschäfte werfen viele Fragen auf. Bei ihren Ermittlungen stoßen die beiden auf ein weit größeres Verbrechen – unterstützt von Manfred Schimpf (Thomas Stipsits), der sich furchtlos in den Fall stürzt. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Thomas Stipsits (Manfred Schimpf) Hubert Kramar (Oberst Rauter) Laurence Rupp (Markus Hangl) Anton Noori (Rainer Kovacs) Viktor Krüger (Arni) Günter Franzmeier (Prof. Kreindl) Christoph Kail (Franz Heiss) Edi Jäger (Lokführer) Kristina Bangert (Ina Kovacs) Regie: Andreas Kopriva Buch: Karin Lomot, Robert Buchschwenter Bildquelle: ORF/Allegro Film/Hubert Mican