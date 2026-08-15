Tatort aus Österreich
Folge vom 15.08.2026: Tatort: Wehrlos
Ein Mordfall in den eigenen Reihen wird für Eisner und Fellner zum gefährlichen Machtspiel. Ein rätselhafter Doppelmord führt die Ermittler an eine Wiener Polizeischule. Zunächst scheint der Schulleiter seine Frau erschlagen und sich anschließend selbst getötet zu haben. Die Obduktion zeigt jedoch, dass das tödliche Projektil aus einer anderen Waffe stammt – mit Spezialmunition, die nur der Polizei zugänglich ist. Bei ihren Nachforschungen stoßen die Ermittler auf Mobbing, Psychoterror und ein Netzwerk aus Angst, Druck und Loyalität innerhalb des Polizeiapparats. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Thomas Stipsits (Manfred Schimpf) Simon Hatzl (Thomas Nowak) Julia Franz Richter (Katja Humbold) Alexander Strobele (Stefan Pohl) Simon Schwarz (Inkasso Heinzi) Sebastian Wendelin (Florian Maurer) Simone Fuith (Daniela Maurer) Martin Zauner (Rudolf Haag) Birgit Linauer (Pia Haag) Andrea Nürnberger (Marianne Pohl) Michou Friesz (Susi Freund) Ruth Brauer-Kvam (Samy Graf) Valentin Schreyer (Marcel Treusch) Stefan Gorski (David) Drehbuch: Uli Brée Regie: Christopher Schier Bidlquelle: ORF/Hubert Mican