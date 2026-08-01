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Tatort aus Österreich

Tatort: Wahre Lügen

ORF2Folge vom 01.08.2026
Tatort: Wahre Lügen

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Tatort aus Österreich

Folge vom 01.08.2026: Tatort: Wahre Lügen

89 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Der Wolfgangsee gibt eine Leiche frei und damit ein Staatsgeheimnis, das nie ans Licht kommen sollte. Die Leiche einer deutschen Journalistin wird im Wolfgangsee gefunden, die zu illegalen Waffengeschäften recherchierte. Die Wiener Ermittler Moritz Eisner und Bibi Fellner stoßen bei ihren Nachforschungen auf einen Jahrzehnte alten politischen Todesfall, der nie vollständig aufgeklärt wurde. Während sie Verbindungen zwischen beiden Fällen entdecken, geraten sie zunehmend unter Druck der Sicherheitsbehörden und an ihre persönlichen Grenzen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Robert Hunger-Bühler (David Weimann) Peter Matic (Hans-Werner Kirchweger) Franziska Hackl (Dr. Maria Digruber) Sebastian Wendelin (Lukas Kragl) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Günter Franzmeier (Werner Kreindl) Alexander Absenger (Chefredakteur) Emily Cox (Sybille Wildering) Regie und Drehbuch: Thomas Roth Bildquelle: ORF/Cult Film/Petro Domenigg

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