Tatort aus Österreich
Folge vom 08.08.2026: Tatort: Deine Mutter
Ein toter Rapstar zieht Eisner und Fellner in eine Welt aus Ruhm, Drogen und zerstörerischer Loyalität. Ted Candy gilt als Hoffnungsträger der Wiener Rap-Szene, kämpft jedoch zunehmend mit Angstzuständen und Kokainsucht. Nachdem er einen Auftritt abrupt abbricht und verschwindet, wird er tags darauf tot in einer Garage gefunden. Eisner und Fellner ermitteln in einem Umfeld voller Konkurrenz, verletzter Egos und finanzieller Abhängigkeiten. Vom Labelchef bis zum besten Freund des Opfers gerät schnell eine ganze Szene unter Verdacht. Besetzung: Hubert Kramar (Ernst Rauter) Christina Scherrer (Meret Schande) Günter Franzmeier (Prof. Werner Kreindl) Aleksandar Simonosvski aka „Yugo“ (Theodor „Ted“ Sänftner) Murat Seven (Akman Our) Salka Weber (Sarah Stamenkovic) Edita Malovcic (Adriane Sänftner) Francis Ayozieuwa (Bashir Ahmadi) Kiara aka „KeKe“ Hollatko (Dalia) Tobias Resch (Ferdinand „Ferdl“ Fuchs) Hary Prinz (Igor Salvin) Karoline Kucera (Clubbesitzerin Reni) Onur Poyraz (Aloni) Roland Koch (Musikmanager Lukas „Luk“ Martin) Laura Hermann (Nachbarin) Regie: Miriam Unger Drehbuch: Franziska Pflaum und Samuel Deisenberger Bildquelle: ORF/Petro Domenigg