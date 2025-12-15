The Guardian - Retter mit Herz
Folge 1: Die entscheidende Aussage
Burton erfährt, dass man Nick ins Bezirksgefängnis gebracht hat und besucht ihn dort zusammen mit David, dem Anwalt, der ihn schon in seinem ersten Drogenprozess verteidigt hat. Die Anklage lautet auf Weitergabe von Drogen und Körperverletzung, und die beiden wollen mit dem Staatsanwalt einen Deal aushandeln. Mandy, die im Koma liegt, wird von ihrer Tochter Shannon im Hospital besucht. Burton erfährt von dem Kind, dass ihre Mutter unter Drogen stand, bevor sie zu Nick ging.
