The Guardian - Retter mit Herz
Folge 2: Das Monster
44 Min.Ab 12
Nick übernimmt den Fall des 13-jährigen Ronnie, der seine Pflegemutter erschossen und sich anschließend an ihr vergangen hat. Die Verhandlung zur Verweisung an das Jugendgericht gerät zur Nervenprobe. Wenig später haben Nick und eine Frau namens Kim vor der Rechtshilfe eine Karambolage. Als er sie wegen der Versicherung aufsucht, landen die beiden im Bett. Kim - Polizistin, geschieden und gerade im Sorgerechtsstreit - will Nick jedoch ganz schnell wieder loswerden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH