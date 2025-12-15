Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Monster

Thriller TVStaffel 2Folge 2
Folge 2: Das Monster

44 Min.Ab 12

Nick übernimmt den Fall des 13-jährigen Ronnie, der seine Pflegemutter erschossen und sich anschließend an ihr vergangen hat. Die Verhandlung zur Verweisung an das Jugendgericht gerät zur Nervenprobe. Wenig später haben Nick und eine Frau namens Kim vor der Rechtshilfe eine Karambolage. Als er sie wegen der Versicherung aufsucht, landen die beiden im Bett. Kim - Polizistin, geschieden und gerade im Sorgerechtsstreit - will Nick jedoch ganz schnell wieder loswerden ...

