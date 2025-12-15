The Guardian - Retter mit Herz
Folge 16: Verhinderte Hochzeit
44 Min.Ab 12
Meg und Ray Howard sorgen sich um ihr totkrankes Baby: Während Meg das Leben ihres Kindes so lange wie möglich erhalten will, ist es dem Vater ein Bedürfnis, das Leiden zu beenden. Welche Empfehlung soll Nick hier vor Gericht abgeben? Burton will Evan beim Bau eines neuen Jugendzentrums finanziell unterstützen. Dann erfährt Nick eine unangenehme Wahrheit über Barbaras zukünftigen Ehemann ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
