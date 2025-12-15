The Guardian - Retter mit Herz
Folge 13: Ambitionen
44 Min.Ab 12
Ein Traum scheint sich für den 15-jährigen Antoine zu erfüllen, als ein Plattenlabel ihm einige seiner Songs abkauft und ihn als Sänger unter Vertrag nehmen will. Die einzige Bedingung: Er soll sich in New York das nötige Know-how aneignen. James warnt Antoine davor, seine warmherzigen Adoptiveltern und die erstklassige Schule, die er besuchen darf, aufzugeben. Doch Antoine will nur eines: die Karriere als Songwriter und Sänger.
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH