The Guardian - Retter mit Herz
Folge 8: Quälender Verdacht
44 Min.Ab 12
Es ist ein schwerer Schlag für die Twains, als man ihre Adoptivtochter tot im Park auffindet. Doch damit nicht genug: Der Autopsiebericht spricht von möglichem sexuellen Missbrauch, der Jahre zurückliegt. Das Haus der Twains wird durchsucht - es werden SM-Utensilien gefunden, und Robert Twain wird festgenommen. Lulu erfährt von Sarah Twain, mit der sie eng befreundet ist, von seltsamen Praktiken ihres Mannes, die Mädchen, wenn sie etwas angestellt haben, zu bestrafen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH