The Guardian - Retter mit Herz
Folge 18: Manipulation
44 Min.Ab 12
Claire Stasiak ist jung, attraktiv und äußerst scharfsinnig. Als neue Assistentin bei Fallin & Fallin beobachtet sie sehr genau, was gerade in der Kanzlei abläuft. Der Polizeibeamte Scott Davenport gesteht Burton, dass er den Drogendealer Bennett angeschossen hat, obwohl er gar nicht bedroht wurde. Burton rät dem Polizisten, diesen Hergang etwas anders zu Protokoll zu geben, da Bennett, der nun wahrscheinlich querschnittsgelähmt ist, von der Stadt Schadensersatz fordern könnte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH