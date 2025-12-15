The Guardian - Retter mit Herz
Folge 12: Unheimliche Bedrohung
44 Min.Ab 12
Aus Lulus Büro verschwinden ständig persönliche Dinge, dazu erhält sie anonyme Anrufe. Sie fühlt sich in ihrem Haus nicht mehr sicher und sucht bei ihrer Freundin Kim Unterschlupf ... Burton hat sich dazu entschlossen, ausgelagerte Fälle der Stadtverwaltung zu übernehmen. Er soll Martin Copeland, der einen Vogel-Garten errichtet hat, dazu bewegen, ihn wieder abzubauen, da die Nachbarn sich über Dreck und Lärm beschweren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH