The Guardian - Retter mit Herz
Folge 5: Falsche Hoffnungen
44 Min.Ab 12
In dem Sozialbau, in dem der kleine Bryant lebt, wurde für den Anstrich der Wände bleihaltige Farbe verwendet. Bei einer Untersuchung des Jungen stellt man in seinem Blut geringfügige Spuren von Blei fest. Der Anwalt Hansen stiftet die Mutter an, dem Jungen abgeblätterte Farbe ins Essen zu mischen, sodass der Bleigehalt weiter ansteigt und man einen lukrativen Fall daraus machen kann. Kurze Zeit später fällt Bryant ins Koma ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH