The Guardian - Retter mit Herz
Folge 9: Kein Entrinnen
44 Min.Ab 12
Levi, James' Neffe, wird von drei Mitgliedern der Gang, aus der er aussteigen will, verprügelt. Kollbrenner, der Leiter der Erziehungsanstalt, in der Levi untergebracht ist, will, dass er ihm die Namen der Täter nennt. Obwohl ihm vier Jahre Jugendstrafanstalt drohen, schweigt er weiterhin beharrlich. James kann erwirken, dass man seinem Neffen in einem anderen Heim Schutz gewährt, sofern er bereit ist, Namen zu nennen. Noch in der gleichen Nacht wird Levi ermordet ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
12
