Thriller TVStaffel 2Folge 7
Folge 7: Der Unschuldige

44 Min.Ab 12

Albert Gregg, der 20 Jahre lang wegen Raubmordes im Gefängnis saß und dessen Unschuld sich durch einen DNA-Test herausstellte, bekommt die Scheidungspapiere seiner Frau zugestellt. Lulu soll ihm helfen, die Scheidung zu verzögern. Er sagt, er brauche nur etwas Zeit, um sich wieder in den Griff zu bekommen, dann würde seine Frau die Klage zurückziehen. Lulu verhilft ihm zu seiner alten Hausmeisterstelle, doch bald greift Albert seinen Boss tätlich an ...

