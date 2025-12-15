The Guardian - Retter mit Herz
Folge 4: Widerruf
44 Min.Ab 12
James arbeitet am Fall des Krankenpflegers Martin Keenan. Keenan hat gestanden, rund 50 Patienten des County Hospitals "erlöst" zu haben. James ist alarmiert, denn seine Großmutter ist in diesem Krankenhaus gestorben. Er geht der Sache nach und lernt Drea kennen, eine junge Frau, deren Mann ebenfalls dort gestorben ist. James will das Krankenhaus auf Schadensersatz verklagen - doch dummerweise wird die Klinik durch Nick und Burton vertreten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH