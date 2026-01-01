The Guardian - Retter mit Herz
Folge 17: Schwere Entscheidung
44 Min.Ab 12
Nach einem schweren Autounfall fällt Lulu mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Koma. Um der Hirnschwellung den Druck zu nehmen, wollen die Ärzte ihre Schädeldecke öffnen. Es bedarf einiger Anstrengung, um Lulus Mutter von dem Eingriff zu überzeugen. Als die Fahrerin des Unfallwagens stirbt, nimmt sich Nick ihres autistischen Sohnes Kenny an. Die Stadt soll auf Entschädigung verklagt werden - wenn das klappt, könnte der Lebensgefährte der Verunglückten für Kenny sorgen.
Weitere Folgen in Staffel 2
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH