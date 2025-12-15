The Guardian - Retter mit Herz
Folge 20: Eine Tochter für Burton
44 Min.Ab 12
Lulu und Nick vertreten in einem Fall der gesetzlichen Enteignung gegnerische Seiten, was die sexuelle Anziehung zwischen den beiden enorm reizt. Schließlich entlädt sich die erotische Spannung im Beratungszimmer. Als Burtons Kreditkarte verschwunden ist, verdächtigt er Shannon - bei einem Besuch findet er ihre Großmutter tot in ihrem Zimmer. Da Burton sich für das Mädchen verantwortlich fühlt, beantragt er nach diesem Schicksalsschlag die Pflegschaft für den Teenager.
