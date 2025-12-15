Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Eine rettende Spende

Eine rettende Spende

Folge 6: Eine rettende Spende

44 Min.Ab 12

Nur eine Knochenmarktransplantation kann dem an Leukämie erkrankten Dale das Leben retten. Man hält seine Schwester Penny für eine geeignete Spenderin. Die Familie ist im ganzen Land verteilt: der Vater im Gefängnis, die Mutter mit einem Musiker auf und davon und der Aufenthaltsort von Penny ist unbekannt. Nick und Laurie machen sich auf die Suche und finden Penny schließlich, die mit ihrem Baby in einem Wohnwagen haust. Sie ist jedoch nicht bereit, ihrem Bruder zu helfen ...

