Um die Welt mit Willy Fog
Folge 1: Die Wette
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Der stattliche Gentleman Willy Fog hat vor Kurzem seinen Butler entlassen und wartet nun auf einen neuen Bewerber für die Stelle. Er stellt Rigodon sofort ein, der mit seinem kleinen Freund Tico in Willys Stadthaus einzieht. Mit den Mitgliedern seines Herrenclubs geht Willy später eine spannende Wette ein: Er behauptet, dass er in 80 Tagen um die Welt reisen kann.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983