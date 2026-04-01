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Um die Welt mit Willy Fog

Die Wette

DeAPlanetaStaffel 1Folge 1vom 01.04.2026
Die Wette

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 1: Die Wette

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Der stattliche Gentleman Willy Fog hat vor Kurzem seinen Butler entlassen und wartet nun auf einen neuen Bewerber für die Stelle. Er stellt Rigodon sofort ein, der mit seinem kleinen Freund Tico in Willys Stadthaus einzieht. Mit den Mitgliedern seines Herrenclubs geht Willy später eine spannende Wette ein: Er behauptet, dass er in 80 Tagen um die Welt reisen kann.

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