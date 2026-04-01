Ein Geschenk für den InderJetzt kostenlos streamen
Um die Welt mit Willy Fog
Folge 10: Ein Geschenk für den Inder
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Freunde setzen ihre beschwerliche Reise durch den Dschungel fort. Parsi, der echte Besitzer des Elefanten, stößt zu ihnen und geleitet sie den Rest des Weges bis nach Allahabad. Unterwegs kommt die junge Prinzessin wieder zu sich und erzählt den Männern ihre Geschichte.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983