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Um die Welt mit Willy Fog

Das Derby

DeAPlanetaStaffel 1Folge 11vom 01.04.2026
Das Derby

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 11: Das Derby

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde kommen mit dem Zug in Kalkutta an. Dort treffen sie auf einen Untergebenen von Brigadier Corn, der mit dem Schutz der Gruppe beauftragt wurde. Doch bei dem Mann handelt es sich eigentlich um Transfer, der verhindern will, dass Willy und die anderen rechtzeitig auf ihrem Schiff ankommen.

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