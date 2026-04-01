Um die Welt mit Willy Fog
Folge 7: Der Kalkutta-Express
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde reisen mit dem Zug quer durch Indien. Mitten im Dschungel enden die Gleise plötzlich, weshalb sie sich ein anderes Transportmittel nach Kalkutta suchen müssen. Sie treffen auf einen Mann mit einem Elefanten und bitten ihn, sie auf dem Tier bis Allahabad mitzunehmen.
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Um die Welt mit Willy Fog
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Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983