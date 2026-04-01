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Um die Welt mit Willy Fog

Ferien auf Hawaii

DeAPlanetaStaffel 1Folge 16vom 01.04.2026
Ferien auf Hawaii

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 16: Ferien auf Hawaii

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Rigodon erkennt Dix an Deck des Schiffes und stellt ihn zur Rede, weil er denkt, dass er ihn in Hongkong mit Schlaftabletten betäubt hat. Währenddessen zerstört Transfer die Wasservorräte an Bord, sodass die Reisegesellschaft einen Zwischenstopp auf den Sandwich-Inseln einlegen muss.

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