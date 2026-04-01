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Um die Welt mit Willy Fog

Die wilde Flucht

Staffel 1Folge 20vom 01.04.2026
Die wilde Flucht

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 20: Die wilde Flucht

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy und seine Freunde setzen ihre Reise mit dem Zug fort. Ihr nächstes Ziel ist New York, doch um dort anzukommen, müssen sie zunächst das ganze Land durchqueren. Als eine wilde Büffelherde die Schienen blockiert, kann der Zug für mehrere Stunden nicht weiterfahren.

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