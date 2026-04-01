Um die Welt mit Willy Fog
Folge 20: Die wilde Flucht
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde setzen ihre Reise mit dem Zug fort. Ihr nächstes Ziel ist New York, doch um dort anzukommen, müssen sie zunächst das ganze Land durchqueren. Als eine wilde Büffelherde die Schienen blockiert, kann der Zug für mehrere Stunden nicht weiterfahren.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983