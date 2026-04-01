Um die Welt mit Willy Fog
Folge 8: Gefahr im Dschungel
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde reisen weiterhin auf einem Elefanten durch den Dschungel und wundern sich, warum sie ihr Ziel, Allahabad, noch nicht erreicht haben. Sie ahnen nicht, dass ihr Führer eigentlich der verkleidete Transfer ist ...
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983