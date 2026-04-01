Um die Welt mit Willy Fog
Folge 14: Gefangen in Yokohama
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Tico und Rigodon befinden sich im Maschinenraum der Carnatic und wissen nicht, wie sie dorthin gelangt sind. Da sie keine Fahrscheine besitzen, werden sie als Arbeitskräfte auf dem Schiff eingesetzt. Romy und Willy, die noch immer in Hongkong sind, machen sich auf die Suche nach ihren Freunden.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB - INTERNACIONAL 1983