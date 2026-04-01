Rigodon wird reingelegtJetzt kostenlos streamen
Um die Welt mit Willy Fog
Folge 13: Rigodon wird reingelegt
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde kommen verspätet in Hongkong an und verpassen dadurch ihren Anschluss. Rigodon und Tico versuchen, ein anderes Schiff zu finden, das sie nach Yokohama bringen kann. Willy und Romy wollen währenddessen die Verwandten der Prinzessin besuchen, doch sie erfahren, dass diese bereits tot sind.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Familie, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983