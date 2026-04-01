Um die Welt mit Willy Fog
Folge 12: Der Sturm
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Freunde befinden sich mittlerweile auf dem Weg nach Hongkong. In Singapur legt ihr Schiff einen Zwischenstopp ein, und Willy versucht herauszufinden, wo sich Prinzessin Romys Familie befindet. Die Gruppe setzt ihre Reise fort, doch ein Sturm auf hoher See könnte den Zeitplan in Gefahr bringen.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983