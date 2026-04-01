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Um die Welt mit Willy Fog

Das Abenteuer im Kloster

DeAPlanetaStaffel 1Folge 6vom 01.04.2026
Das Abenteuer im Kloster

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 6: Das Abenteuer im Kloster

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Mongolia ist in Bombay angekommen und konnte sogar Zeit gutmachen, sodass Willys Reise nun wieder nach Plan verläuft. Als Nächstes wollen Willy, Rigodon und Tico den Zug nach Benares nehmen, doch Transfer versucht, die Weiterreise der Gruppe zu verhindern.

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