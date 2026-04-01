Prinzessin Romys RettungJetzt kostenlos streamen
Um die Welt mit Willy Fog
Folge 9: Prinzessin Romys Rettung
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Tief im Dschungel Indiens treffen Willy und seine Freunde auf einen Stamm Ureinwohner, die gerade dabei sind, eine Prinzessin zu opfern. Sie überlegen sich einen Plan, wie sie die junge Frau retten können.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983