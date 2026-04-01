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Um die Welt mit Willy Fog

Die erste Etappe

DeAPlanetaStaffel 1Folge 2vom 01.04.2026
Die erste Etappe

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 2: Die erste Etappe

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy Fog bricht mit seinem Butler Rigodon und dessen Freund Tico zu seiner Reise um die Welt auf. Der Bankier Sullivan, der gegen Willy gewettet hat, engagiert den zwielichtigen Transfer, der das Vorhaben sabotieren soll.

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