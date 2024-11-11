Universum History: Amazonen - Die wehrhaften FrauenJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 11.11.2024: Universum History: Amazonen - Die wehrhaften Frauen
45 Min.Folge vom 11.11.2024
Sie sind der Inbegriff kämpfender Frauen – die Amazonen, deren Herkunft in Zentralasien vermutet wird. Die römische und griechische Mythologie ist voll von ihren Geschichten, etwa im Krieg um Troja sollen sie eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ihre Anführerin Penthesilea wird bei Homer von Achill getötet. Fakt ist: Die Legenden haben einen soliden historischen Hintergrund. Laut neuesten Forschungen muss die Rolle der Frau neu beleuchtet werden, da von Mann und Frau in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Aufgaben ausgeführt wurden. Bildquelle: ORF/Urban Canyons/Sebastian Peiter
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