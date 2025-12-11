Universum History: Der Preis des Friedens - Bertha von Suttner und Alfred Nobel (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 11.12.2025: Universum History: Der Preis des Friedens - Bertha von Suttner und Alfred Nobel (2/2)
Alfred Nobel und Bertha von Suttner führten eine außergewöhnliche, aber tragische Beziehung. Während Nobel sein Vermögen mit Dynamit und Sprengstoff machte, kämpfte Bertha als Friedensaktivistin gegen die Folgen seiner Waffen. Ihr weltberühmter Roman "Die Waffen nieder" zeigte der Welt das Leid des Krieges und beeindruckte Nobel so sehr, dass er kurz vor seinem Tod den Nobelpreis ins Leben rief. 1905 wurde Bertha von Suttner die erste Frau, die den Friedensnobelpreis erhielt. Ihre Briefe, voller Gedanken, Konflikte und Visionen, erzählen eine Geschichte von Macht, Moral und Menschlichkeit und spiegeln die großen politischen Umwälzungen Europas zu Beginn des 20. Jahrhunderts wider. Regie: Daniel Skogström, David Walter Bruckner Bildquelle: ORF/Ranfilm/