Universum History: Aus Liebe zum Frieden - Bertha von Suttner und Alfred Nobel (1)Jetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 04.12.2025: Universum History: Aus Liebe zum Frieden - Bertha von Suttner und Alfred Nobel (1)
43 Min.Folge vom 04.12.2025
Im Jahr 1876 begegnet die junge Bertha von Suttner in Paris Alfred Nobel – er ein wohlhabender Erfinder des Dynamits, sie eine verarmte österreichische Aristokratin. Aus dieser Begegnung entsteht eine 20-jährige Freundschaft, die Nobel schließlich zum Pazifisten prägt und zur Stiftung des Friedensnobelpreises führt. Ihre Beziehung, zugleich romantisch und tragisch, spiegelt die politischen Umwälzungen Europas an der Jahrhundertwende wider. Zahlreiche Briefe der beiden bilden die Grundlage für das zweiteilige Epos von Daniel Skogström und David Walter Bruckner, das den Lebensweg und die anfänglich konträren Entwicklungen dieser bedeutenden Persönlichkeiten nachzeichnet. Bildquelle: ORF/Ranfilm/
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0