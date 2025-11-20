Universum History: Aufstand im Bordell - Frauenhandel um 1900Jetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 20.11.2025: Universum History: Aufstand im Bordell - Frauenhandel um 1900
Der bewegende Film erzählt die Geschichte eines Skandals um ein Bordell, der die Wiener Gesellschaft im Herbst 1906 erschütterte und ihre Doppelmoral offenlegte. Inhalt: November 1906: die Bordellbesitzerin Regine Riehl wird vom k.k. Landgericht Wien zu dreieinhalb Jahren verurteilt. Sie hat junge Prostituierte in ihrem Haus eingesperrt, ausgebeutet und misshandelt. Eine von ihnen, Marie König, hat den Aufstand gewagt und sich einem Journalisten anvertraut. Seine Veröffentlichungen lösen einen Skandal aus, der die Wiener Gesellschaft erschüttert und ihre Doppelmoral offenbart. Zugleich werfen Marie Königs Enthüllungen ein scharfes Licht auf die Abgründe des weltweiten Prostitutionsgeschäfts des Fin de Siècle. Der bewegende Film von Stefan Ludwig spannt den Bogen von Wien über Hamburg bis Buenos Aires. Eine hochkarätig besetzte österreichische Ko-Produktion mit Maria Hofstätter in der Rolle von Regine Riehl, Alice Prosser als Marie König und Markus Schleinzer als Richter Feigl. Buch & Regie: Stefan Ludwig Koproduktion: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, ORF, NDR/Arte Bildquelle: ORF/Hans Leitner