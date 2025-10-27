Universum History: In den Fängen der Wikinger - Menschenraub und SklavereiJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 27.10.2025: Universum History: In den Fängen der Wikinger - Menschenraub und Sklaverei
Sie gelten als die großen Helden des Mittelalters: Die Wikinger. Ebenso mutig wie skrupellos brechen sie mit ihren Schiffen von Skandinavien aus zu ihren europaweiten Raubzügen auf. Brandschatzend und plündernd machen sie fette Beute: Land, Kulturschätze und Menschen. Fast 300 Jahre lang. Dieser Film erzählt nicht nur die Geschichte der Wikinger, sondern auch die ihrer Sklaven. Originale Handschriften aus dem 9. Jahrhundert, die wissenschaftliche Spurensuche an Original- Schauplätzen und der Einsatz modernster archäologischer Messtechniken erlauben einen wahrheitsgetreuen und historisch fundierten Brückenschlag über mehr als ein Jahrtausend hinweg. Ein spektakulärer, neuer Blick auf die Wikinger-Kultur, ihre Sitten, Raubzüge und Sklaven. Regie: Stefan Ludwig Bildquelle: ORF/Interspot Film/Martin Maguire