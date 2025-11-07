Universum History: Der Passfälscher- Widerstand im UntergrundJetzt kostenlos streamen
Berlin 1943: Der 20-jährige Cioma Schönhaus lebt im Untergrund und fälscht Ausweise für sich und andere Jüdinnen und Juden. Originale Tonaufnahmen von Schönhaus führen durch das neue Dokudrama „Der Passfälscher – Widerstand im Untergrund“ von Elin Carlsson und Sigrun Laste, das die Geschichte von Widerstand und der Sehnsucht eines jungen Menschen nach Selbstbestimmung im NS-Regime erzählt. Inhalt: Der Zweite Weltkrieg tobt im vierten Jahr. Der Holocaust ist in vollem Gang. Mehr als 50.000 Berliner Jüdinnen und Juden werden verschleppt. Auch die Eltern von Cioma Schönhaus erhalten einen Deportationsbefehl. Weil er selbst noch nicht auf der Liste steht, taucht Cioma Schönhaus, so wie Tausende andere auch, unter. Als begabter Zeichner fälscht Schönhaus Ausweisdokumente, die ihm und anderen Jüdinnen und Juden eine scheinbar legale Identität verschaffen. Er arbeitet mit dem protestantischen Widerstandsnetz „Bekennende Kirche“ zusammen und verhilft Hunderten Verfolgten zur Flucht. Regie: Elin Carlsson und Sigrun Laste Bildquelle: ORF/ZDF/Raimonds Birkenfelds, Jürgen Rehberg