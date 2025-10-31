Universum History: Die Entdeckung der Zeit (2) - Ordnung des LebensJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 31.10.2025: Universum History: Die Entdeckung der Zeit (2) - Ordnung des Lebens
Moderne Gesellschaften richten ihr Leben nach der Uhr, doch die Kontrolle der Zeit hat eine lange Geschichte. Der zweite Teil von "Die Entdeckung der Zeit" führt von den Sternendeutern Babylons über die strengen Tagespläne der Benediktiner bis zu taoistischen Klöstern in China. Der Film zeigt, wie Rituale den Tag strukturieren und Technologien den Alltag beschleunigen. Gleichzeitig spiegelt er die ewige menschliche Sehnsucht wider, der Zeit zu entkommen. Die Doku zeigt eine spannende Reise durch Kulturen, Regeln und Innovationen, die unseren modernen Umgang mit Zeit erklären. Von babylonischen Sternenbeobachtungen über klösterliche Gebetszeiten bis zur Hektik der Moderne – "Ordnung des Lebens" zeigt, wie der Mensch Zeit misst, erlebt und organisiert. Historische Rekonstruktionen und Experten erklären, warum wir trotz technologischer Beschleunigung oft das Gefühl haben, nie genug Zeit zu haben. Bildquelle: ORF/ZDF/Jan Prillwitz