Frantz Schmidt ist Scharfrichter in Nürnberg und zählt zu den Topverdienern der Stadt. Im Auftrag der Obrigkeit führt er Hinrichtungen durch, doch gesellschaftlich sind er und seine Familie geächtet, sein Beruf gilt als unehrenhaft. 45 Jahre lang kämpft Frantz Schmidt gegen dieses Stigma an. Sein Tagebuch dokumentiert nicht nur sein blutiges Handwerk, sondern gewährt auch Einblicke in seine Gedanken und seine Versuche, das eigene Schicksal zu verbessern. Bildquelle: ORF/Storyhouse/Jürgen Rehberg
