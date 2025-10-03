Universum History: Die Lebensreise der Jane GoodallJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 03.10.2025: Universum History: Die Lebensreise der Jane Goodall
Jane Goodall zählte zu den einflussreichsten Frauen unserer Zeit. Dieses berührende Porträt zeigt einzigartige Aufnahmen von ihr sowie persönliche Erinnerungen und Einblicke in ihr unermüdliches Engagement. Inhalt: Jane Goodall war eine der einflussreichsten Frauen unserer Zeit und setzte sich als Primatenforscherin, Umweltaktivistin und UN-Friedensbotschafterin weltweit für Tiere, Natur und Menschen ein. Mit ihren Pionierarbeiten zu Schimpansen in Afrika revolutionierte sie die Wissenschaft. "Universum History" zeigt in „Die Lebensreise der Jane Goodall“ ein berührendes Porträt dieser außergewöhnlichen Frau mit einzigartigen Filmaufnahmen, persönlichen Rückblicken und Einblicken in ihr unermüdliches Engagement. Bildquelle: ORF/CC Medien/Andre Zacher