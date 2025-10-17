Universum History: Maria Theresias dunkle Seite - Die Vertreibung der Juden aus PragJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 17.10.2025: Universum History: Maria Theresias dunkle Seite - Die Vertreibung der Juden aus Prag
Maria Theresia, wie wir sie nicht kennen: Sie vertreibt die größte und wichtigste jüdische Gemeinde Europas aus Prag. Der Film versucht ihrer dunklen Seite nachzuspüren und fragt nach den Folgen für das Habsburgerreich und ganz Europa. Wien: Im Zentrum der Macht des Habsburgerreichs beginnt kurz vor Weihnachten 1744 ein unheilvolles Drama mit Auswirkungen auf ganz Europa. Gegen den Geist der Aufklärung und Toleranz befiehlt die junge Maria Theresia die Vertreibung der angeblich illoyalen Juden aus Prag. Ein Countdown beginnt, denn die Juden Prags haben eine europaweite Kampagne gestartet, um die Monarchin zum Einlenken zu bringen. Die Dokumentation von Monika Czernin und Fritz Kalteis fragt, wie sich der Judenhass Maria Theresias erklären lässt, die in den Juden „die ärgste Pest“ vermutet. Und warum diese „dunkle Seite“ der Habsburgerin so lange unbekannt war. Der Film erzählt die letzte große Vertreibung der Juden im alten Europa vor dem Holocaust als ein Drama, das angesichts von Fremdenfeindlichkeit und wiedererstarktem Antisemitismus hoch aktuell ist. Bildquelle: ORF/epo-film/Oliver Indra