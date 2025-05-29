Universum History: Die Vergessenen - Frauen im BauernkriegJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 29.05.2025: Universum History: Die Vergessenen - Frauen im Bauernkrieg
48 Min.Folge vom 29.05.2025
Die Aufstände der Bauernschaft, die sich 2025 zum 500. Mal jähren, wären ohne Frauen nicht denkbar gewesen. Denn auf ihre Weise kämpften sie für politische Mitsprache, gerechte Lebensbedingungen und religiöse Selbstbestimmung. Dafür wurden sie verbannt, ins Gefängnis gesperrt und denunziert. Die Dokumentation erzählt zum ersten Mal die Geschichte der Aufstände zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus einer weiblichen Perspektive. Regisseur Martin Betz bereiste mit seinem Team die wichtigsten Schauplätze des Bauernkriegs – von Südtirol bis Sachsen-Anhalt, von Oberschwaben bis nach Thüringen – und setzte die spannenden und erstaunlichen Geschichten der Frauen in Spielszenen um. Bildquelle: ORF/pre tv/YTM/Dominik Spritzendorfer, Martin Betz
