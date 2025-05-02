Universum History: 1945: Die Welt im UmbruchJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 02.05.2025: Universum History: 1945: Die Welt im Umbruch
1945 - ein Jahr, das die Geschichte der Welt für immer veränderte. Es markiert das Ende von sechs Jahren Krieg, Horror und Millionen Toten. Die 90-minütige Dokumentation „1945: Die Welt im Umbruch“ – im Rahmen des multimedialen ORF-Programmschwerpunkts „80 Jahre Zweite Republik“ zeichnet anlässlich 80 Jahre Kriegsende die Ereignisse dieses markanten Jahres minutiös nach. Von den finalen Konflikten um die Befreiung der Konzentrationslager bis zum Pazifikkrieg. Das Jahr brachte auch für Österreich eine Wende in die Zukunft – die Republik wurde ausgerufen – und die Besatzungszeit begann. Der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Kapitulation Deutschlands gingen spektakuläre und schreckliche Ereignisse voraus. Der Film von Guilain Depardieu lässt diese geschichtsträchtigen Geschehnisse noch einmal Revue passieren. Internationale und österreichische Historiker:innen analysieren dieses Jahr, das den Lauf der Geschichte für immer verändern sollte. Bildquelle: ORF/RMC Production/KWANZA