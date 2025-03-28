Universum History: Spioninnen im 2. Weltkrieg - Im Visier der Gestapo (1/3)Jetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 28.03.2025: Universum History: Spioninnen im 2. Weltkrieg - Im Visier der Gestapo (1/3)
47 Min.Folge vom 28.03.2025
Sie zerstörten Telefon- und Stromleitungen, jagten Waffenlager und Brücken in die Luft, schmuggelten Menschen und Waffen hinter feindliche Linien und belauschten hochrangige Offiziere – mutige Frauen, die ihr Leben im Widerstand riskierten, und die sich für Demokratie und Frieden einsetzten. Teil 1 widmet sich couragierten Frauen in Westeuropa wie Mathilde Carré, Vera Atkins, Virginia Hall, Noor Inayat Khan, Yolande Beekman und Yvonne Cormeau, die maßgeblich am Erfolg der Alliierten beteiligt waren – und die dennoch bis heute kaum jemand kennt. Regie: Nick Farrow Buch: Justin Corbett Bildquelle: ORF/Perpetual Entertainment/Bettmann Archive
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0